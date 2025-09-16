Murano, l’Isola del Vetro: alla scoperta di un luogo magnifico

Ci sono luoghi da visitare almeno una volta nella vita e Murano rientra tra questi. Ci troviamo in un territorio unico al mondo per la sua bellezza e per la sua particolarità: la laguna di Venezia. Murano è conosciuta anche per essere l’Isola del Vetro, e in effetti proprio qui possiamo andare alla scoperta di questa lunghissima tradizione.

Nella piccola Venezia si trova Ellegi Glass Murano, pronto a prenderci per mano e permetterci di andare a ritroso nel tempo per approfondire la tradizione del vetro: immancabili le tappe nelle botteghe che vendono proprio il noto vetro soffiato, così come al Museo del Vetro e alla Chiesa di San Donato.

Cosa vedere a Murano, l’isola del vetro

A 1,5 chilometri a nord-est di Venezia, Murano, insieme a Burano, rappresenta tra le tappe imperdibili per scoprire tutto sulla città lagunare. In effetti la storia di Murano inizia molti secoli addietro, precisamente nel VII secolo d.C. Fondata dai romani, Murano nel corso del tempo diventa un importante centro commerciale fino a diventare un punto di riferimento per la produzione e la lavorazione del vetro.

Ancora oggi l’industria del vetro di Murano affascina i turisti, che cercano di comprenderne la storia, così come sono incuriositi dall’opportunità di acquistare uno dei tipici souvenir in vetro soffiato. E non è difficile, poiché sono presenti numerose botteghe artigiane, anche storiche, che propongono diversi prodotti, e in alcuni casi vere e proprie opere d’arte in miniatura.

C’è anche un altro aspetto affascinante di Murano ed è indubbiamente l’opportunità di camminare per le sue vie: l’abbiamo chiamata piccola Venezia perché è il suo soprannome, tra i canali, le chiese e i palazzi storici che la rendono tanto caratteristica e famosa in tutto il mondo.

Si può visitare Murano in un giorno?

Sì, spesso i turisti scelgono di trascorrere una giornata in questa isola prendendo il traghetto da Venezia. L’itinerario non può non includere le principali tappe, tra cui il Museo del Vetro, dove è possibile osservare numerosi oggetti in vetro e pezzi antichi oltre alle creazioni più moderne e contemporanee.

Si procede poi con la Chiesa di San Pietro Martire, che risale al XIV secolo e ospita dei dipinti di Giovanni Bellini e Cima da Conegliano. Naturalmente la fornace di Murano rappresenta una visita imperdibile, una vera e propria esperienza per comprendere la storia del luogo. I turisti spesso si lasciano anche conquistare dall’opportunità di affacciarsi dal Canal Grande di Murano, tra le principali attrazioni del posto, estremamente romantica.

L’arte del vetro di Murano

Uno degli aspetti sorprendenti di visitare il luogo è indubbiamente l’opportunità di prendere parte a un tour per scoprire alcuni dei luoghi simbolo del territorio. Con Ellegi Glass Murano, l’esperienza si arricchisce con lo spazio espositivo Murano Glass Showroom, per poi scoprire la fabbrica del vetro dove si trova l’antica fornace e naturalmente la visita all’autentica vetreria.

A pochi minuti da Venezia, è così possibile scoprire la patria del vetro artistico: ancora oggi, nonostante i tempi siano cambiati, la tradizione è enormemente sentita e la tecnica originale consente all’Isola del Vetro di rimanere un punto di riferimento per la creazione di opere d’arte in vetro, dai monili fino ai lampadari.

Come raggiungere Murano

Il trasporto pubblico acquatico consente di raggiungere Murano facilmente con vaporetti o battelli. Di certo è un modo particolare di viaggiare ed è la grande caratteristica di Venezia: sono quattro le linee di vaporetti disponibili, ed è così possibile scoprire la laguna innamorandosi del territorio e dei suoi scorci magnifici.

Cosa mangiare a Murano

Oltre alle cose da vedere e all’opportunità di prendere parte a un tour alla scoperta del vetro veneziano, non possiamo non concludere con dei consigli per arricchire ulteriormente la giornata anche per quanto riguarda la gastronomia del territorio.

Diversi i piatti tipici della cucina veneziana che qui vengono proposti dalle taverne e dalle osterie tipiche, come il famoso risotto di Gò, estremamente cremoso e realizzato con il ghiozzo, pesce di laguna che non è affatto facile da pulire. Per chi ama invece l’anguilla, qui viene proposta alla muranese, ed era tra i piatti tipici preparati proprio dagli operai che lavoravano presso i forni.

Infine c’è un ultimo grande classico ed è quello di assaggiare i cicchetti, specialità della cucina veneziana, magari da accompagnare non solo con il classico spritz ma con “l’ombra de vin”, ovvero un bicchiere di buon vino veneto.