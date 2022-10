Il cammino di Santiago è una di quelle esperienze che ti segnano per tutta la vita, e te lo dice una che di viaggi ne ha fatti tanti e di esperienze particolari ne ha provate molte. Ma il cammino di Santiago ha qualcosa in più, è avvolto da un’atmosfera mistica. E lo so che stai sorridendo, ma ti posso assicurare che è così.

Tutte le persone che incontrerai sul cammino sono lì per uno specifico motivo perché a Santiago non si capita mai per caso. Se vuoi fare un trekking c’è pieno il mondo di cammini, paesaggisticamente anche molto migliori di questo.

Ma se vuoi trovare delle risposte, o meglio se le vuoi vedere, ti metti sulla strada per Santiago.

Stiamo quindi parlando di un’esperienza che ti restituisce sensazioni ed emozioni meravigliose. Tuttavia, comporta anche tante sfide e disagi.

È un’impresa che richiede abbastanza organizzazione sotto molti punti di vista, soprattutto nel fare lo zaino.

Una delle prime domande di tutti i pellegrini che partono dalla Francia, dalla Spagna o dal Portogallo è proprio cosa portare nello zaino per il cammino di Santiago.

Lo zaino è una delle prime problematiche che affronterai durante la preparazione per il cammino e ti posso assicurare che rimarrà una problematica per un mese se non riuscirai a gestirla al meglio prima di partire.

Io ho avuto un po’ di problemi con le ginocchia e con le vesciche, ma l’aspetto di cui sono più fiera è stato proprio lo zaino. Ecco perché ho voluto creare questa guida su cosa mettere nello zaino per il cammino di Santiago.

Quale zaino per il cammino di Santiago?

Se pensi di avere già uno zaino adatto puoi utilizzare quello che hai già, altrimenti ti consiglio di acquistarne uno come ho fatto io. Un buono zaino da donna per il cammino di Santiago può essere il 30 litri, soprattutto per una donna minuta. Chi aveva il 40 litri pieno iniziava già a fare un po’ di fatica.

Uno zaino per il cammino di Santiago da 30 litri è perfetto per una donna, mentre un uomo può optare anche per il 40 litri. Ho visto persone con degli 80 litri…lascia perdere se ci tieni alla salute!

La regola da ricordare sempre è che: lo zaino deve pesare il 10% del proprio peso.

Io ho comprato uno zaino Decathlon per il cammino di Santiago da 30 litri della Quechua e sono riuscita a farlo pesare 4,5 kg senza acqua (io peso circa 50 kg). Questo peso non mi ha dato alcun fastidio in nessuna occasione e tenevo una media di 30 km al giorno di camminata.

Ovviamente il problema del peso è più difficile da risolvere se decidi di intraprendere il cammino in una mezza stagione, quando fa ancora freddo e piove facilmente. La soluzione è scegliere dell’attrezzatura termica che tenga caldo ma prenda poco posto.

Cosa mi servirà sul cammino di Santiago?

Prima di iniziare con la lista vera e propria, voglio spendere due parole su come preparare lo zaino per il cammino di Santiago e su alcune cose indispensabili.

Lo zaino deve contenere soltanto cose fondamentali, tutto il superfluo devi lasciarlo a casa.

Ricordati che sei in missione e lo sono anche tutte le altre persone che cammineranno insieme a te, quindi non devi dimostrare niente a nessuno. Prendi su solo l’essenziale per sopravvivere.

Il primo appunto è sulla quantità di cambi: io ho preso su un cambio per camminare e uno per il riposo una volta raggiunta la tappa.

Se prevedi di trovare della pioggia prendi su un cambio in più per non dover camminare con gli abiti bagnati.

Ogni sera, quando arriverai, ti consiglio di lavare i vestiti che hai utilizzato per camminare. In questo modo non avrai bisogno di abiti in più e quelli sporchi non creeranno del peso. Negli ostelli c’è sempre un lavandino per lavare i vestiti, molto spesso c’è la lavatrice e tante volte troverai anche l’asciugatrice.

È molto importante scegliere vestiti di materiali tecnici che si asciughino velocemente, questo è fondamentale anche in estate. Alla sera c’è molta escursione termica e se arrivi tardi alla tappa rischi che non si asciughi tutto in tempo prima di ripartire la mattina dopo.

2. Il secondo appunto è sulle scarpe per il cammino di Santiago: io ho preso su solamente gli scarponcini che usavo per camminare e un paio di infradito per il riposo.

Questo però accadeva ad agosto. Se prevedi molta pioggia sarebbe meglio avere un paio di scarpe di ricambio perché gli scarponi (che ti consiglio di prendere in Gore-Tex resistente all’acqua) bagnati possono impiegare anche giorni per asciugarsi del tutto.

In estate molte persone, al posto delle ciabatte, hanno scelto dei sandali abbastanza sportivi con cui poter anche camminare nel caso di dolore ai piedi.

3. Il terzo appunto è sui bastoncini da trekking: meglio averli.

Io ero partita molto scettica e per fortuna sul cammino ho trovato una bottega che li vendeva perché durante le salite e le discese (con le vesciche e le ginocchia che esplodevano) mi hanno letteralmente salvato la vita.

E ora vediamo finalmente cosa portare nello zaino per il cammino di Santiago.

Cosa mettere nello zaino per il cammino di Santiago

Se è la tua prima volta sul cammino di Santiago non spaventarti, anche per me lo è stato. Per fortuna in molti anni di viaggi sono diventata sempre pià pratica pratica nel preparare lo zaino. Ho utilizzato tutto e non ho sentito la mancanza di nulla.

Ora partiamo con la lista di cosa portare nello zaino per il cammino di Santiago.

Abbigliamento

T-shirt x2 (per la sera)

Canottiere x2 tecniche (una per camminare e una per il riposo)

Top sportivo

Pantaloncini corti x2 (comprati al Decathlon)

Un paio di leggins lunghi per la sera (per uomo un pantalone lungo tecnico, no jeans)

Calze x3

Mutande x4

Bandana per il collo

Costume da bagno (ti servirà per fare il bagno nei fiumi e nell’oceano)

Camicia di flanella (in alternativa un pile)

Poncho che copra anche lo zaino

Cappello (io ho scelto un cappello con visiera che mi riparasse il viso anche durante la pioggia)

Impermeabile (sempre del Decathlon)

Infradito

Scarpe da trekking (no scarponcino alto che non va bene per fare tanti km al giorno, rigorosamente da hiking o trekking e non nuovi )

PS. Se vai in estate il pigiama è inutile. Alla mattina dovrai alzarti tra le 5 e le 6 mentre tutti dormono e dovrai fare il minor rumore possibile, il mio suggerimento è quindi di andare a letto già vestito per la partenza del giorno dopo.

NB. Un consiglio spassionato che ti dò dopo anni di viaggi è di imbustare tutti i capi nei sacchetti sottovuoto Ikea. Ti permetteranno di mantenere ordinato lo zaino quando tirerai fuori le varie cose e comprimeranno i vestiti perché occupino meno spazio.

Accessori

Sacco della spazzatura (per coprire lo zaino in caso di pioggia torrenziale)

Copertura antipioggia per lo zaino

Power bank (non sempre ci sono le prese nei dormitori per caricare il cellulare)

Torcia

Sacco lenzuolo (per dormire negli ostelli ed evitare cimici da letto, si compra su Amazon e costa un po’, controlla che sia in cotone)

Sacco a pelo (solo se pensi di andare con un clima molto freddo)

Carta igienica

Fazzoletti

Salviette umide

Mollette per i panni x3

Asciugamano in microfibra x1 taglia media

Borraccia x1/2

Tappi per le orecchie (da comprare in farmacia, ti salveranno la vita)

Scotch resistente

Kindle

Bustina per le cose da bagno impermeabile

Piccola tracolla per uscire alla sera

Igiene personale

Sapone di Marsiglia per lavare i vestiti

Sapone da corpo per la doccia

Shampoo solido

Deodorante roll

Amuchina (io l’ho utilizzata spesso per igienizzare i bagni degli ostelli)

Medicinali

Arnica per evitare le vesciche;

Protezione solare

Crema per i dolori muscolari

Antibiotico generico

Brufen

Crema per le punture di insetti

Cerotti Compeed (parti con una bella scorta da casa, se non dovessero bastarti ogni farmacia sul cammino vende sia i Compeed sia delle marche analoghe)

Nastro adesivo medico

A questi medicinali aggiungi quelli che porti con te solitamente.

Ora sai cosa portare nello zaino per il cammino di Santiago. Non ti resta altro che partire e dare inizio a questa incredibile avventura che ti cambierà la vita!