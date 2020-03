L’arcipelago toscano: tante isole tutte diverse

Le isole che si trovano a ovest della costa della Toscana sono riunite in un unico arcipelago, detto appunto toscano. In realtà non si tratta di un unico gruppo di isole, in quanto la maggior parte di essa è ad una certa distanza da tutte le altre. Visto però che sono nelle vicinanza di un’unica Regione, le si considera come facenti parte di un singolo arcipelago. Viste le distanze, non è possibile avere a disposizione un’unica linea di traghetti che raggiunge tutte le isole, come invece avviene in altri arcipelaghi, anche in Italia.

Il Giglio e Giannutri

All’interno dell’arcipelago toscano, l’isola del Giglio e Giannutri sono le più meridionali. Si trovano al largo del promontorio dell’Argentario e proprio da qui partono i traghetti che le raggiungono.

Il Giglio è un’isola popolosa, su cui è presente una ridente comunità, suddivisa nei tre borghi chiamati Giglio Porto, Giglio Castello e Giglio Campese. È abitata per tutto l’arco dell’anno, quindi i traghetti sono frequenti anche in pieno inverno.

Per quanto riguarda l’isola più meridionale, leggi come arrivare a Giannutri con il traghetto, si tratta sempre di navi che salpano da Porto Santo Stefano, si tratta di una traversata di circa un’ora, che si effettua poche volte alla settimana nel periodo invernale, molto più frequentemente in piena estate.

Sull’isola di Giannutri non sono presenti strade carrabili, quindi non ci si può andare trasportando sul traghetto il proprio autoveicolo.

L’Elba

L’isola d’Elba è la maggiore dell’arcipelago toscano e ospita molteplici municipalità, abitate per tutto l’arco dell’anno e molto operose. I traghetti che arrivano sull’isola sono molteplici; partono tutti dal porto di Piombino, per attraccare poi ai principali porti dell’isola. L’Elba è collegata anche con Bastia, in Corsica, visto che la costa di questa grande isola non è poi così lontana.

Possono partire dall’Elba anche i turisti che intendono visitare l’isola di Pianosa, posta a sud dell’isola. I traghetti sono molto frequenti, se si viaggia in particolari periodi dell’anno è però importante prenotare con un certo anticipo, soprattutto in piena estate. La linea che sbarca a Pianosa non è sempre disponibile.

Le altre isole

Le altre isole sono Gorgona, Capraia e Montecristo, oltre alle isole minori di Palmarola, Cerboli e Formiche di Grosseto.

Per quanto riguarda Montecristo si tratta di un territorio posto sotto la tutela dei Carabinieri, che gestiscono una importante Riserva Naturale. Per sbarcare sull’isola è necessario avere a disposizione appositi permessi, che sono concessi solo in specifiche situazioni. Alcuni tour organizzati, durante i quali si salpa con apposite navi dall’isola d’Elba, o dalla costa toscana, per giungere sull’isola e visitarne le bellezze. Si tratta di occasioni speciali e di pochi posti disponibili, è bene quindi prenotare per tempo.

Gorgona e Capraia sono collegate alla costa tramite una linea di traghetti che salpa dal porto di Livorno; esiste anche una rotta che unisce le due isole, per visitare entrambe in giornata è però necessario verificare la presenza di un traghetto.

Le isole minori sono poi visitabili solo utilizzando un’imbarcazione di proprietà; oppure approfittando di specifiche gite organizzate.